La FIGC pensa al Piano B | niente Scudetto e una novità per le retrocessioni | cosa può

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione del tavolo permanente della, con la partecipazione delle Leghe, dell’Aic (calciatori), dell’Aiac (allenatori) e dell’Aia (arbitri).Press Conference La Federcalcio - riferisce SkySport - sta lavorando come se nelle prossime settimane si dovesse procedere con la ripresa degli allenamenti e del campionato 2019/20 fino alla conclusione, nonostante non ci siano date o certezze a riguardo, e ha già preso delle decisioni qualora il governo...

"Con lo stop si retrocede", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Ieri assegnato in Francia il titolo di campione al PSG e due squadre retrocesse in Serie B. FIGC sulla stes ...La FIGC, nella riunione odierna, ha pronto il piano B in caso di stop al campionato: confermate le promozioni e le retrocessi Il braccio di ferro tra Governo e FIGC prosegue. Arrivato a questo punto p ...