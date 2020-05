Inter | occhi sul talento del PSV che ha battuto il record di Ronaldo | i dettagli

(Di venerdì 1 maggio 2020) L'ha messo glisu Mohammed Ihattaren, centrocampista classe 2002 di proprietà del PSV Eindhoven. Nonostante la giovane età, è considerato uno dei prospetti piùessanti nel panorama calcistico mondiale. L'ostacolo per i nerazzurri porta il nome di Mino Raiola. L'agente ha fatto sapere al club olandese che non spingerà per la cessione del suo assistito, ritenendo opportuno completare il percorso di crescita al PSV e poi spiccare il volo verso i maggiori campionati d'Europa....

Inter : ??? | SFIDE C’è un gol che vi è rimasto negli occhi e nel cuore? ? Provate a replicarlo e a farcelo vedere comment… - sere__3 : RT @Inter: ??? | SFIDE C’è un gol che vi è rimasto negli occhi e nel cuore? ? Provate a replicarlo e a farcelo vedere commentando qui sott… - RiccardoDanna1 : L'#Inter ??? ha messo gli occhi su Unai #Simon ????come ruolo di vice #Handanovic ????. L'estremo difensore spagnolo cl… - FcInterNewsit : In Spagna - L'Inter pensa al futuro della porta: occhi su Unai Simon, rivelazione dell'Athletic Bilbao - Notiziedi_it : Inter, occhi puntati su Vertonghen e Kumbulla: Marotta al lavoro sulla difesa del futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter occhi

90min

Quando, nel maggio del 1933 si inaugurò l’Esposizione universale di Chicago, dedicata a «un secolo di progresso», duecento operai dello stabilimento della General Motors di Janesville ricevettero 7 do ...Ha fatto notizia il like messo ieri da Andrea Agnelli sul post di un tifoso che diceva di non voler vincere lo scudetto come il PSG, aggiungendo in fondo “noi non siamo l’Inter”. Il presidente biancon ...