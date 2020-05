Il senso di vedere «Contagion» oggi (Di venerdì 1 maggio 2020) Ne avevamo parlato a marzo, quando di punto in bianco Contagion aveva risalito qualsiasi classifica di streaming e noleggio. In cima alle ricerche perché, scoppiato il Coronavirus, chi si ricordava questo film di Soderbergh aveva iniziato a rivederlo e a parlarne. Le similitudini sono tante, ma il virus di cui si parla nel film del 2011 è più letale del nostro e agisce a una velocità impressionante. In fondo resta un disaster movie. Però… Non avevo visto Contagion prima del lockdown e nemmeno nelle prime sue settimane, per quando disponibile, all’inizio su Chili, poi anche su Infinity. Temevo un effetto ansiogeno. E ho fatto bene. Ma ora, ora siamo passati per molte delle cose che racconta e mette una grande tristezza. Ti sale un brivido lungo la schiena quando senti l’espressione “distanziamento sociale”. Adesso ti ... Leggi su gqitalia Congiunti chi sono?/ Fidanzati - parenti - affetti stabili : “vedere amici’? Buonsenso”

“Senza Vedere Mio Nipote Non Ha Senso Vivere” - Anziano si Toglie La Vita Durante Quarantena

"Non posso vedere più mio nipote - non ha senso" : Savona - il suicidio del nonno che sconvolge l'Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) Ne avevamo parlato a marzo, quando di punto in biancoaveva risalito qualsiasi classifica di streaming e noleggio. In cima alle ricerche perché, scoppiato il Coronavirus, chi si ricordava questo film di Soderbergh aveva iniziato a rivederlo e a parlarne. Le similitudini sono tante, ma il virus di cui si parla nel film del 2011 è più letale del nostro e agisce a una velocità impressionante. In fondo resta un disaster movie. Però… Non avevo vistoprima del lockdown e nemmeno nelle prime sue settimane, per quando disponibile, all’inizio su Chili, poi anche su Infinity. Temevo un effetto ansiogeno. E ho fatto bene. Ma ora, ora siamo passati per molte delle cose che racconta e mette una grande tristezza. Ti sale un brivido lungo la schiena quando senti l’espressione “distanziamento sociale”. Adesso ti ...

martinofloro : #contagion2011 fa senso vedere un film di 10 anni fa copia e incolla di quello che stiamo vivendo ora. Impressionante . - conamorechiara : 35. Il mio film preferito è Il settimo sigillo, che ho dovuto vedere per un esame di storia del cinema. Sono agnost… - wendyepeter__ : RT @elena_ele6: Vedere i cantanti esibirsi senza pubblico, mi mette tristezza. È inutile pensare di fare concerti così perché il senso dei… - PaoloBrandi : #concertone che senso ha far vedere i vecchi concerti di #Zucchero ? Si canta dal vivo e basta. Il contributo final… - IamDexterrrrr : @Valerio97397696 @ladygaga Però in un certo senso se lo pubblica ora non potrà fare esibizioni pubbliche eccetera e… -

Ultime Notizie dalla rete : senso vedere Il senso di vedere «Contagion» oggi GQ Italia Disney+, a maggio arrivano tanti film tutti da vedere

Si preannuncia un maggio 2020 molto interessante per Disney+. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato le novità del mese tramite un post su Instagram. I nuovi titoli si aggiungono così al ...

Il senso di vedere «Contagion» oggi

Il primo maggio Canale 5 trasmette il vecchio film di Soderbergh divenuto un caso a inizio pandemia per le tante similitudini con in nostri tempi ...

Si preannuncia un maggio 2020 molto interessante per Disney+. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato le novità del mese tramite un post su Instagram. I nuovi titoli si aggiungono così al ...Il primo maggio Canale 5 trasmette il vecchio film di Soderbergh divenuto un caso a inizio pandemia per le tante similitudini con in nostri tempi ...