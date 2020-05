Gruppo FCA - Per l'1 maggio un invito alla rinascita all'insegna dell'italianità - VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) "LItalia ha vissuto un periodo difficile, in cui è stata obbligata a fermarsi. Adesso è il momento di ripartire con risorse e prodotti nazionali. Bisogna rimettere in moto leconomia del Paese, e bisogna farlo ripartendo dal vero motore dellItalia: gli italiani". Con queste parole il Gruppo Fiat Chrysler introduce un nuovo video per incoraggiare il nostro Paese a superare l'attuale momento di difficoltà causato dalla pandemia del coronavirus e ad affrontare la Fase 2 dell'emergenza sanitaria. Un messaggio a tutti gli italiani. "Il Gruppo FCA vuole essere una parte attiva di questa ripresa, come lo è stato in tanti altri momenti storici, con i piedi per terra, e con tanta voglia di farcela", dichiara in una nota il responsabile marketing Olivier Franois. "E con questo video parliamo a tutti gli italiani, ai nostri dipendenti, ai nostri ... Leggi su quattroruote Gruppo FCA - Concessionarie pronte a riaprire dal 4 maggio

Gruppo FCA - Riaprono le fabbriche italiane - VIDEO

