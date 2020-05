Fase 2, Conte: ‘Parrucchieri ed estetisti potrebbero riaprire prima se si rispettano i protocolli di sicurezza’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Possibilità di aperture anticipate rispetto alla data del 1 giugno, almeno per alcune categorie. E possibilità di maggiori aperture per alcune regioni rispetto ad altre, a seconda della curva dei contagi. Questo il sunto di quanto dichiarato attraverso il lungo post pubblicato dal Premier Giuseppe Conte questa mattina che ha voluto rispondere in prima persona alle domande dei cittadini – tra cui una parrucchiera di Pomezia – che chiedevano informazioni e illustravano le loro disperate condizioni dopo due mesi di inattività. “Attività come la sua potrebbero rialzare prima del previsto la saracinesca: se abbassiamo il rischio di contrarre il virus e rispettiamo i protocolli di sicurezza, tanti clienti torneranno a tagliarsi i capelli senza essere bloccati dalla paura. Lo Stato, così come tutti i lavoratori, non ha mai trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 riaperture | Conte |”Lo faremo in anticipo se caleranno i contagi”

Fase 2 - Conte : "Se la curva dei contagi cala in alcuni territori si aprirà prima"

Ultime Notizie dalla rete : Fase Conte Fase 2, il premier Conte ora sotto assedio: il Pd si smarca Il Messaggero Conte sulla Fase 2: 'Se i contagi calano in alcuni territori si aprirà prima'

Non cadono nel vuoto, non sono parole al vento. Sono piuttosto il vento che spinge più forte l'azione del Governo. Credo sia l'unico modo per onorare questo giorno, questo 1 maggio'. 'Sono sicuro - ha ...

“Lecce ha risposto in maniera straordinaria. Ora più tamponi e sanità sul territorio”

Carlo Salvemini, primo cittadino leccese: è stato eletto nel maggio 2019. LECCE - Tutela della salute pubblica e ripresa delle attività economiche: tra questi due obiettivi fanno la spola i pensieri d ...

