"Cose tragiche". Ambra Angiolini, le dure parole a poche ore dal Concertone del Primo Maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Ambra Angiolini lo confessa senza problemi. La ex "ragazzina" di Non è la Rai sarà per la terza volta al timone del Concertone del Primo Maggio. Ovviamente l'edizione 2020 sarà diversa da tutte le altre: l'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese rende impossibile il solito Concertone di Piazza San Giovanni. E quindi? Quindi quest'anno il Concertone sarà tutto virtuale: la decisione è obbligata. Ambra Angiolini, oggi felicemente al fianco di Massimiliano Allegri, ha detto si tratta di una sperimentazione che non deve diventare la normalità. E ci mancherebbe… Certo, è normale che la salute venga prima di tutto. Ma è anche vero che certi eventi, senza pubblico in carne e ossa, urla grida, sudore, non è esattamente la stessa cosa. La musica ha bisogno di calore. Ma quest'anno va ...

