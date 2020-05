Coronavirus in Calabria, Santelli non indietreggia: “I contagi non aumenteranno per 2 tavolini all’aperto, il rischio arriva dal 3° esodo” (Di venerdì 1 maggio 2020) La presidente Jole Santelli non indietreggia di fronte alla possibilità che il governo diffidi la Calabria impugnando l’ordinanza che riapre bar e ristoranti: “E’ un atto che il governo legittimamente può fare. Anche se io lo sconsiglierei fortemente. Io non ho riaperto la ristorazione all’interno dei locali, ho solo consentito di mettere qualche tavolo all’aperto. Tutto questo pasticcio per qualche tavolo mi pare eccessivo,” ha spiegato Santelli, in una intervista a La Stampa. Alla domanda se non prenda in considerazione l’ipotesi di ritirare l’ordinanza, afferma: “No! Penso sia una norma giusta e penso che entro dieci giorni il governo farà lo stesso con un nuovo Dpcm. Io ho seguito un protocollo con precauzioni rigide, non penso di avere fatto nulla di sconvolgente. Se il governo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ultime notizie – In Italia 4mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 90 deceduti. Santelli (Calabria) : «Non ritiro la mia ordinanza»

Coronavirus - oltre 205.000 casi totali in Italia. Governo pronto ad impugnare l'ordinanza della Regione Calabria – DIRETTA (Di venerdì 1 maggio 2020)

