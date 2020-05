Congiunti, il paesino in provincia di Pescara diventato la meta più cercata sul web (Di venerdì 1 maggio 2020) Congiunti, il paese in provincia di Pescara meta più cercata Coronavirus C’è un paesino, o meglio ancora una frazione, in provincia di Pescara che da qualche giorno è diventata la meta più cercata sul web in Italia: si chiama Congiunti. Un nome, questo, che negli ultimi giorni è andato davvero di moda nel nostro Paese, soprattutto dopo l’ultimo Dpcm annunciato dal premier Giuseppe Conte che regola gli spostamenti nella Fase 2 del Coronavirus, a partire dal 4 maggio. La confusione generata dai Congiunti nominati dal presidente del Consiglio per indicare chi ciascuno di noi può andare a trovare nella prima fase post lockdown ha portato moltissimi utenti a digitare la parola sui motori di ricerca. Con il risultato che in tanti hanno cliccato anche sul sito della frazione del comune di Collecorvino, a ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 maggio 2020), il paese indipiùCoronavirus C’è un, o meglio ancora una frazione, indiche da qualche giorno è diventata lapiùsul web in Italia: si chiama. Un nome, questo, che negli ultimi giorni è andato davvero di moda nel nostro Paese, soprattutto dopo l’ultimo Dpcm annunciato dal premier Giuseppe Conte che regola gli spostamenti nella Fase 2 del Coronavirus, a partire dal 4 maggio. La confusione generata dainominati dal presidente del Consiglio per indicare chi ciascuno di noi può andare a trovare nella prima fase post lockdown ha portato moltissimi utenti a digitare la parola sui motori di ricerca. Con il risultato che in tanti hanno cliccato anche sul sito della frazione del comune di Collecorvino, a ...

C’è un paesino, o meglio ancora una frazione, in provincia di Pescara che da qualche giorno è diventata la meta più cercata sul web in Italia: si chiama Congiunti. Un nome, questo, che negli ultimi gi ...

