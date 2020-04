Valle del Sacco | Regione Lazio approva piano monitoraggio acqua

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – La Giunta dellahato ildidelle acque per uso potabile, irriguo e domestico nelladel. L’intervento prevede una spesa di oltre 1,7 milioni di euro, finanziata con risorse FSC-Patto per il, e rientra nell’ambito dell’Accordo di Programma trae ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse Nazionale del Bacino del Fiume. Dopo la recentezione del documento sulla ‘Caratterizzazione delle aree agricole ripariali’ delladel, con un finanziamento di 4 milioni di euro, che punta a valutarne lo stato di contaminazione e i relativi interventi di ripristino ambientale, con ildidelle acque ad uso potabile, irriguo e domestico sara’ possibile descrivere e determinare ...