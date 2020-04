Scarpe in vendita sui social: denunciato per truffa un 60enne (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato un 60enne di Trani, ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di Scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network: non esitava quindi a contattare l’inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna delle Scarpe. A questo punto la vittima, non avendo più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata, sporgeva denuncia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hannoundi Trani, ritenuto responsabile di. A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio didi una nota maison di moda, insu un notonetwork: non esitava quindi a contattare l’inserzionista, anche per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite rassicuranti spiegazioni che conquistavano la fiducia della signora la quale non esitava ad effettuare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna delle. A questo punto la vittima, non avendo più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata, sporgeva denuncia ...

bassairpinia : Pubblica su facebook l’annuncio per la vendita di scarpe: 60enne denunciato per truffa dai carabinieri di Volturara… - irpiniatimes1 : PUBBLICA SU FACEBOOK L’ANNUNCIO PER LA VENDITA DI SCARPE: 60ENNE DENUNCIATO PER TRUFFA - Jajo_4 : @MatteoKc @AndreaCervone @StefanoGuerrera Eh hai detto cavoli...è tutta una ruota, in azienda può anche produrre a… - yungzlgdr : @bwsgzlgdr @lilithgzlgdr scusa le scarpe sono in vendita le voglio -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpe vendita PUBBLICA SU FACEBOOK L'ANNUNCIO PER LA VENDITA DI SCARPE: 60ENNE DENUNCIATO PER TRUFFA https://www.irpiniatimes.it Notizie Coronavirus in Italia e nel mondo - oggi, mercoledì 29 aprile

Ore 20.55 - Presidente Fed: "Calo Pil in Usa senza precedenti" Le misure messe in campo per contenere il coronavirus hanno fermato gli Stati Uniti, con "severi effetti sull'economia": il prossimo dato ...

Volturara – 60enne Denunciato Per Truffa Dai Carabinieri

A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network: non esitava quindi a contattare ...

Ore 20.55 - Presidente Fed: "Calo Pil in Usa senza precedenti" Le misure messe in campo per contenere il coronavirus hanno fermato gli Stati Uniti, con "severi effetti sull'economia": il prossimo dato ...A cadere nella sua trappola una donna del posto, attratta dal prezzo conveniente di un paio di scarpe di una nota maison di moda, in vendita su un noto social network: non esitava quindi a contattare ...