Regioni: i criteri per la fase 2 dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Corriere della Sera spiega oggi quali saranno i criteri che le Regioni dovranno seguire per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 dal 4 maggio. Nel DPCM vengono fissati criteri e parametri che dovranno essere rispettati dagli enti per tenere in attività le aziende e programmare le ulteriori aperture di negozi e locali. Linee guida che dunque varranno anche per il turismo. E dovranno tenere conto della capacità ricettiva delle località, paragonando il numero di abitanti durante l’inverno e quello previsto con l’arrivo di turisti e vacanzieri. Gli indicatori che bisognerà rispettare sono sostanzialmente due: la curva epidemica misurata attraverso l’indice di contagio R0 e la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie, in particolare le terapie intensive. Soltanto se ci saranno condizioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Corriere della Sera spiega oggi quali saranno iche ledovranno seguire per la2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 dal 4. Nel DPCM vengono fissatie parametri che dovranno essere rispettati dagli enti per tenere in attività le aziende e programmare le ulteriori aperture di negozi e locali. Linee guida che dunque varranno anche per il turismo. E dovranno tenere conto della capacità ricettiva delle località, paragonando il numero di abitanti durante l’inverno e quello previsto con l’arrivo di turisti e vacanzieri. Gli indicatori che bisognerà rispettare sono sostanzialmente due: la curva epidemica misurata attraverso l’indice di contagio R0 e la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie, in particolare le terapie intensive. Soltanto se ci saranno condizioni ...

