Pensioni | trasparenza sulle trattenute sindacali

Leggi su studiocataldi

(Di giovedì 30 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Il decreto n. 31/2020 del Ministero del lavoro (sotto allegato) prevede l'obbligo a carico degli enti che erogano le, di fornire ai pensionati un'informazione di dettagliooperate per le quote associative. Queste informazioni devono comparire nel provvedimento di liquidazione, nei cedolini mensili e nella certificazione annuale della pensione. A queste si aggiunge una comunicazione per i nuovi iscritti in modalità telematica per chi è in possesso del Pin personale, a mezzo posta per chi non ha ancora il proprio Personal Identification Number.nei cedolini e nella certificazione annualeDal 2020 comunicazione per i nuovi titolari di pensioneComunicazioni per posta a chi non ha il Pinnei...