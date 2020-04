"Non abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini per darli a lei". Siamo ai titoli di coda: Renzi ultimatum (brutale) a Conte (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se lei sceglierà la strada della politica, Italia Viva sarà al suo fianco. Ma se sceglierà quella del populismo, noi non ci saremo”. Matteo Renzi interviene al Senato e lancia di fatto un ultimatum a Giuseppe Conte. Lo fa tenendo i toni bassi, ma parlando con grande chiarezza: praticamente un unicorno in una giornata di attacchi feroci e difese strampalate. L'ex rottamatore stavolta scopre tutte le carte: “Il premier ha detto che questo governo non lavora con il favore delle tenebre. Allora io, guardandolo negli occhi, parlo con chiarezza e dico che non ci stiamo ai giochini alimentati dalle veline di Palazzo Chigi. Siamo ad un bivio - sottolinea Renzi - Conte è stato molto bravo a offrire parole di conforto agli italiani in questi due mesi, però nella fase 2 non basta giocare sulla paura e sulla preoccupazione. La ricostruzione ... Leggi su liberoquotidiano Scontro sul documento che frena la fase 2 : "Non abbiamo sbagliato i conti"

Conte al Senato : «Siamo ancora in piena epidemia - non l’abbiamo superata»

Coronavirus - Conte alla Camera : «Illegittime le iniziative meno restrittive degli enti locali. Abbiamo agito con tempestività - non in solitaria». Oggi pomeriggio l’intervento al Senato (Di giovedì 30 aprile 2020) “Se lei sceglierà la strada della politica, Italia Viva sarà al suo fianco. Ma se sceglierà quella del populismo, noi non ci saremo”. Matteo Renzi interviene al Senato e lancia di fatto un ultimatum a Giuseppe Conte. Lo fa tenendo i toni bassi, ma parlando con grande chiarezza: praticamente un unicorno in una giornata di attacchi feroci e difese strampalate. L'ex rottamatore stavolta scopre tutte le carte: “Il premier ha detto che questo governo non lavora con il favore delle tenebre. Allora io, guardandolo negli occhi, parlo con chiarezza e dico che non ci stiamo ai giochini alimentati dalle veline di Palazzo Chigi.ad un bivio - sottolinea Renzi - Conte è stato molto bravo a offrire parole di conforto agli italiani in questi due mesi, però nella fase 2 non basta giocare sulla paura e sulla preoccupazione. La ricostruzione ...

Capezzone : #TorniamoLiberi è l’iniziativa che abbiamo lanciato con tanti amici. Non vogliamo violare le regole ma cambiarle.… - civati : Perché “abbiamo altro a cui pensare” non è né una ragione, né una giustificazione. #SilviaRomano - luigidimaio : La vita va tutelata. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai morti. Abbiamo il compito di agire mettendo in si… - tobiamc : RT @GioDg53: Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a un altro! @matteorenzi - VittoLucy : @sbonaccini @RegioneER @raffaeledonini Presidente ci può comunicare i laboratori autorizzati dalla regione per fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo Oms: "Il virus? È un mostro. Non abbiamo idea di cosa possa causare" ilGiornale.it Governo: Renzi, non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli ad altri

'Con Dpcm ci avviciniamo a Stato etico, non costituzionale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - "Rivendico di aver contribuito a creare un altro Governo quando un senatore, il senatore Sal ...

Conte: «Valutiamo riapertura di nidi, materne e centri estivi. Se virus persiste rischio Pil a -10,4%». Bagarre per premier senza mascherina

È iniziata tra le polemiche alla Camera l'informativa di Giuseppe Conte sull'emergenza Coronavirus. L'opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina e la seduta è stata sos ...

'Con Dpcm ci avviciniamo a Stato etico, non costituzionale' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - "Rivendico di aver contribuito a creare un altro Governo quando un senatore, il senatore Sal ...È iniziata tra le polemiche alla Camera l'informativa di Giuseppe Conte sull'emergenza Coronavirus. L'opposizione ha protestato perché il premier non ha indossato la mascherina e la seduta è stata sos ...