Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali Incidenti stradali e Coronavirus: in Italia la riduzione maggiore d'Europa SicurAUTO.it Incidenti stradali: 38enne morto a Genova/ A Dalmine, tir travolge area di servizio

Torna lo spazio quotidiano con gli incidenti stradali più gravi avvenuti in Italia. Nelle ultime ore, purtroppo, è venuta a mancare una persona, un ragazzo di 38 anni finito fuori strada con la propri ...

Autostrada A4, Tir si ribalta all’Autogrill di Dalmine: volano 3 bobine d’acciaio, distributore distrutto [VIDEO]

Un autoarticolato che procedeva in direzione Milano è finito fuori strada all’altezza dell’autogrill di Dalmine dopo che il camionista alla guida ha perso il controllo del mezzo. Sbandando, e andandos ...

