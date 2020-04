Coronavirus | Musumeci contro Alitalia | “Non rispetta sicurezza sui voli con la Sicilia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il governatore della Sicilia accusa,risponde. Nellocritica la compagnia aerea per “gravi inadempienze” nelle “misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale”. In particolare, secondo il governo, “sul volo Catania-Roma” di mercoledì mattina “sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l’emergenza sanitaria impone”. “Tutti isono operati nel rispetto delle normative in vigore che prevedono il metro di distanziamento a bordo solo per idall’estero verso l’Italia”, la risposta della compagnia. Per inazionali, specifica, “dove tale distanza sarà obbligatoria dal 4 maggio” è stato “da tempo predisposto una ...