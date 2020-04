Coronavirus | Ivana Mrazova e il difficile rientro in Italia | ‘Devo capire cosa serve alla

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Ho appena scritto un’email all’ambasciatana perché al telefono non mi hanno risposto, quindi vediamomi risponderanno. Io comunque continuerò a informarmi il più possibile anche se qua le cose cambiano tutti i giorni”. L’emergenza Covid19 ha separato anche Luca Onestini e, coppia formatasi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, insieme da 2 anni, ma divisi ora da più di mille chilometri: lei in Repubblica Ceca, dove si trovava al momento del lock down per far visitasua famiglia, e lui in. I due possono facilmente ricadere nella categoria ‘congiunti’ e quindi per loro le cose potrebbero sbloccarsi a partire dal 4 maggio, ma tra la loro reunion ci sono 3 confini di altrettanti stati, ognuno con regole diverse e soprattutto l’impossibilità di usufruire ...