Coronavirus | ISS | ‘RT sotto 1 in tutta Italia e zone rosse ridotte’

"L'Rt (che misura la potenziale trasmissibilita' di una malattia infettiva, ndr) in tutte le Regioni e' sotto l'1. È un dato molto positivo ed e' conseguenza da un lato delle misure adottate e dall'altro dell'adesione dei cittadini a tali misure". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa odierna sull'andamento epidemiologico del Covid-19. "Rispetto alla scorsa settimana le 'zone rosse' si sono ridotte. Oggi sono 74 i comuni in 7 regioni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa odierna sull'andamento epidemiologico del Covid-19. (Agenzia Dire)

