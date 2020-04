Coronavirus | app Immuni | si parte il 18 maggio Dati distrutti entro il 31 dicembre

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - Tommasolabate : “Mai lasciarsi sfuggire l’opportunità di una crisi”. L’intervista di Vittorio Colao al @Corriere mostra spicchi di… - Agenzia_Ansa : Qualche informazione in più sui dati raccolti dall'app di tracciamento del coronavirus #ANSA - NonnaMaria15 : RT @isabellaisola3: #Conte più che una #informativa sta facendo una strategia del terrore, che mira a destabilizzare le certezze 'NO RITORN… - PulcinoRossoner : RT @Phastidio: Lunga lettura sulla app UK di tracciamento: qui approccio di architettura centralizzata UK’s coronavirus contacts tracing a… -

Coronavirus app Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus app