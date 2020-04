Che tipo di supporti ci sono per le famiglie in questo periodo? (Di giovedì 30 aprile 2020) Gli effetti della pandemia di Covid-19 che sta colpendo il nostro Paese sono pervasivi: dalle questioni più macroscopiche legate all’economia generale dell’Italia intera alle questioni più specifiche relative alla sfera privata delle persone, ora chiamate a riorganizzare la famiglia, tra smart working, figli a casa e gestione di una serie di problematiche di tipo pratico come la mancanza di centri diurni aperti per chi ha familiari disabili a carico. Ma ci sono supporti aggiuntivi per le famiglie visto il momento difficile? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Angelo Zambelli, esperto in Diritto del Lavoro, che ci ha aiutato a fare chiarezza. Leggi su vanityfair Vitamina D : la carenza potrebbe avere effetti anche su diabete mellito tipo 1 e infezioni respiratorie

“Tabarez? È un tipo inutile - con i giocatori che ha avuto non ha vinto nulla” : l’attacco dell’ex Cagliari

davidallegranti : A leggere certe dichiarazioni (tipo il viceministro Sileri) mi pare che si stia passando dallo stato etico allo stato etilico - msdsalute : Sai che il #tumore testa collo è il 7° tipo di cancro più comune in Europa? #HeadandNeckCancerAwarenessMonth - francescocosta : Mi dite che gli italiani non possono essere trattati da adulti. Può darsi. Ma due anni così non teniamo. Chi non ri… - donorapotente : RT @maxkite66: Ma chi lo avrebbe mai detto? Solo che ci son da tirare fuori i soldi dei test. Vedrai che troveranno il modo di farli spende… - HobiChuuya : Sarei proprio il tipo di sorella che lascia messaggi nella doccia scritti con i capelli se dovessi trovare quelli n… -

PISA. Dalle parole ai fatti. Dopo le critiche al decreto che di fatto rinvia le riaperture per negozi e pubblici esercizi a data da destinarsi e comunque ben dopo il 4 maggio le associazioni si organi ...

Quelle magnifiche serie brutte da rivedere (o forse no?)

Ci sono delle passioni nascoste, dei segreti inconfessabili che proviamo a tenere celati al mondo e anche a noi stessi ma che, a volte, riaffiorano improvvisamente dai meandri della nostra mente. Cono ...

