Basilico viola, proprietà e benefici: potente diuretico e non solo (Di giovedì 30 aprile 2020) Molto spesso cerchiamo nuove spezie da provare e il Basilico viola potrebbe essere una di queste: potente diuretico e non solo Basilico viola, Fonte foto: PixabaySiamo sempre alla ricerca di nuove spezie da provare e a volte ci sembra di averle assaggiate tutte ma non è così. Tra i tanti aromi che ci sono in giro per arricchire la nostra cucina vi è anche il Basilico viola: potente diuretico e non solo. Questa particolare verità ha un sapore che ricorda un po’ i chiodi di garofano e, come per la spezia classica, si utilizzano le foglie per preparare o condire diversi piatti come la carne, il pollo oppure le insalate. Oltre al gradevole sapore e al notevole colore, questa spezia ha diverse priorità e può avere davvero tantissimi benefici sul nostro corpo e su alcuni problemi di cui spesso tutti noi possiamo ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 aprile 2020) Molto spesso cerchiamo nuove spezie da provare e ilpotrebbe essere una di queste:e non, Fonte foto: PixabaySiamo sempre alla ricerca di nuove spezie da provare e a volte ci sembra di averle assaggiate tutte ma non è così. Tra i tanti aromi che ci sono in giro per arricchire la nostra cucina vi è anche ile non. Questa particolare verità ha un sapore che ricorda un po’ i chiodi di garofano e, come per la spezia classica, si utilizzano le foglie per preparare o condire diversi piatti come la carne, il pollo oppure le insalate. Oltre al gradevole sapore e al notevole colore, questa spezia ha diverse priorità e può avere davvero tantissimisul nostro corpo e su alcuni problemi di cui spesso tutti noi possiamo ...

valter6321 : Basilico di Pra e asparagi viola liguri. The best in the casa mia.???????????????????? - valter6321 : Maltagliati in salsa di basilico di Pra e asparagi viola. Non pesto.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basilico viola Basilico viola, proprietà e benefici: potente diuretico e non... CheNews.it Pasta e Patate: la sfida delle ricette moderne

La pasta e patate è un piatto verace nella sua essenza, che racconta di tradizione e ingredienti poveri, ma che diventa proposta gourmet se a proporlo sono gli chef stellati della Campania, capaci neg ...

Neanche la scuola alberghiera di ferma: al Malatesta videolezioni di cucina e cockteleria

Gli studenti dell’istituto alberghiero Malatesta di Rimini hanno fra gli obiettivi di queste ultime settimane di scuola la riappropriazione della Riviera, ecco perché tra i vari compiti a casa ci sono ...

La pasta e patate è un piatto verace nella sua essenza, che racconta di tradizione e ingredienti poveri, ma che diventa proposta gourmet se a proporlo sono gli chef stellati della Campania, capaci neg ...Gli studenti dell’istituto alberghiero Malatesta di Rimini hanno fra gli obiettivi di queste ultime settimane di scuola la riappropriazione della Riviera, ecco perché tra i vari compiti a casa ci sono ...