Amici Speciali, per Maria De Filippi: "sarà un programma all’insegna della solidarietà” (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo aver presentato il cast di Amici Speciali, Maria De Filippi ha spiegato le finalità del nuovo programma e ha afferma di non aver più parlato con Valentin, il ballerino ha abbandonato Amici. A maggio Maria de Filippi ritorna con Amici Speciali, un programma che è anche un atto di solidarietà, pensato per aiutare la Protezione Civile. La conduttrice del talent intervistata da Vanity Fair ha spiegato che i partecipanti si esibiranno per quattro sere a scopo di beneficenza. In un periodo di difficoltà Maria De Filippi vuole essere vicina al suo pubblico con il nuovo programma Amici Speciali che mette insieme intrattenimento e beneficenza. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il cast del programma, la regina di Mediaset ha spiegato: "L'idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i ... Leggi su movieplayer Amici Speciali - anche Enrico Nigiotti verso l'assenza. Coronavirus o motivi personali - il silenzio sospetto

Amici speciali - Nigiotti assente : silenzio misterioso - scoperto altro rifiuto

Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo svelano perché non saranno ad Amici Speciali (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo aver presentato il cast diDeha spiegato le finalità del nuovoe ha afferma di non aver più parlato con Valentin, il ballerino ha abbandonato. A maggioderitorna con, unche è anche un atto di solidarietà, pensato per aiutare la Protezione Civile. La conduttrice del talent intervistata da Vanity Fair ha spiegato che i partecipanti si esibiranno per quattro sere a scopo di beneficenza. In un periodo di difficoltàDevuole essere vicina al suo pubblico con il nuovoche mette insieme intrattenimento e beneficenza. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il cast del, la regina di Mediaset ha spiegato: "L'idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i ...

poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - IlContiAndrea : #AmiciSpeciali partirà a maggio e sarà una maratona di solidarietà con 7 cantanti e 5 ballerini (solo due donne). E… - AmiciUfficiale : I protagonisti di #AmiciSpeciali con @TIM_Official insieme per l'Italia sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi,… - moonvchild_ : RT @Una_Gioia_Mai: Alberto Urso sarà anche ad Amici Speciali. Dopo essere stato sempre su Canale cinque dallo scorso anno, in tutti i progr… - moonvchild_ : RT @Una_Gioia_Mai: Chi non deve assolutamente vincere Amici Speciali? #AmiciSpeciali -