Renzi e Salvini tramano per fare cadere il governo? C’è chi conta i morti e chi conta i

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non è mai stato di moda coltivare dubbi. La classe politica negli ultimi anni si è sfidata a suon di certezze sbattute in faccia all’avversario e rivendute come dogmi ai propri elettori. La pandemia ha acuito la dinamica e così si è passati ai tifosi dell’aprite tutto e ai tifosi del chiudete tutto come se in mezzo non esistesse un’infinita scala di sfumature, come se la sensazione del Covid-19 sia la stessa nel lodigiano dove quasi tutti hanno dovutoi conti con qualche famigliare o conoscente deceduto in condizioni drammatiche, rispetto alla Calabria o alla Sardegna dove il Coronavirus è qualcosa che si legge sui giornali e si ascolta in televisione ma che non si ritrova nei rapporti quotidiani. Estremizzare la lotta è il modo scelto da alcuni leader per essere riconoscibili nell’affollatissimo dibattito pubblico, ...