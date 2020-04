Rai Premium trasmetterà le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019: ecco quando (Di giovedì 30 aprile 2020) C'è una gradita sorpresa per gli appassionati italiani di Eurovision Song Contest rimasti orfani dell'edizione 2020 che si sarebbe dovuta svolgnere a Rotterdam, nei Paesi Bassi, ma che per via della pandemia di Covid-19 si son visti annullare l'evento lo scorso marzo dall'UER (Unione Europea di Radiodiffusione).Il sito Eurofestival News riferisce che la Rai e in particolare il canale tematico Rai Premium, ha deciso di dedicare 4 seconde serate alle repliche delle ultime 4 edizioni di quella che è a tutti gli effetti una delle più grandi manifestazioni musicale a livello non solo europeo, ma anche mondiale. Il canale 21 del digitale terrestre insieme allo streaming di Rai Play riproporrà dunque le serate finali delle edizioni che vanno dal 2016 al 2019, un modo per tenere alta l'attenzione mediatica sulla manifestazione nella quale l'Italia è tornata ... Leggi su blogo Vivi e lascia vivere - su Rai Premium la replica della prima puntata

Uniche : Diego Dalla Palma torna su Rai Premium con le storie di 8 donne

Il Molo Rosso torna in onda su Rai Premium con la prima stagione dal 16 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) C'è una gradita sorpresa per gli appassionati italiani diSong Contest rimasti orfani'edizione 2020 che si sarebbe dovuta svolgnere a Rotterdam, nei Paesi Bassi, ma che per viaa pandemia di Covid-19 si son visti annullare l'evento lo scorso marzo dall'UER (Unione Europea di Radiodiffusione).Il sito Eurofestival News riferisce che la Rai e in particolare il canale tematico Rai, ha deciso di dedicare 4 seconde serate allee ultime 4 edizioni di quella che è a tutti gli effetti unae più grandi manifestazioni musicale a livello non solo europeo, ma anche mondiale. Il canale 21 del digitale terrestre insieme allo streaming di Rai Play riproporrà dunque le serate finalie edizioni che vanno dalal, un modo per tenere alta l'attenzione mediatica sulla manifestazione nella quale l'Italia è tornata ...

F1Carcarla : RT @see_lallero: Rai Premium trasmetterà le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019: ecco quando - terricenum : RT @see_lallero: Rai Premium trasmetterà le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019: ecco quando - see_lallero : Rai Premium trasmetterà le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019: ecco quando - WonderlandinAly : RT @escitalia: In anteprima una novità che farà piacere a tanti fan. Rai Premium riproporrà da domenica 10 maggio (in seconda serata) le ed… - pensaxte : RT @MahmoodItalia: Rai Premium manderà in onda le repliche dell'Eurovision (edizioni dal 2016 al 2019). L'edizione con Mahmood verrà mandat… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Premium ?? Streaming Incantesimo S7E35 su Rai Premium il 29 aprile alle 05:00 Bellacanzone Rai Premium trasmetterà le repliche dell'Eurovision dal 2016 al 2019: ecco quando

Quattro seconde serate nella settimana che porterà all'evento speciale del 16 maggio su Rai 1. C'è una gradita sorpresa per gli appassionati italiani di Eurovision Song Contest rimasti orfani dell'edi ...

Saggi consigli: Boss all’improvviso su Rai Premium – trama, cast, finale

Il film proposto questa sera da Rai Premium ha come titolo Saggi consigli: Boss all’improvviso. La pellicola è di genere sentimentale con atmosfere da commedia. La durata è di un’ora e 30 minuti. Il f ...

Quattro seconde serate nella settimana che porterà all'evento speciale del 16 maggio su Rai 1. C'è una gradita sorpresa per gli appassionati italiani di Eurovision Song Contest rimasti orfani dell'edi ...Il film proposto questa sera da Rai Premium ha come titolo Saggi consigli: Boss all’improvviso. La pellicola è di genere sentimentale con atmosfere da commedia. La durata è di un’ora e 30 minuti. Il f ...