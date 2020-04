Non sottovalutiamo il declassamento da parte di Fitch (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il declassamento da parte di Fitch è un campanello d’allarme che solo dei pazzi potrebbero sottovalutare. Esso è rivolto all’Italia in quanto tale che i disastrosi fondamentali descritti del DEF: quota 155% nel rapporto debito/PIL, quota 8% nel rapporto deficit/PIL, meno 10% per quello che riguarda il PIL.In una situazione di questo tipo sono essenziali due cose: che tutte le provvidenze economiche previste dal governo per le imprese, per il commercio, per gli autonomi, per i poveri, trovino una rapidissima attuazione. Gualtieri, Patuanelli, il presidente dell’ABI Patuelli devono intervenire sia sulle strutture burocratiche dello Stato sia sul sistema bancario, parte del quale sta facendo pasticci, affinché le strozzature più rilevanti vengano smontate.In teoria questa sarebbe la grande occasione per dare dei colpi decisivi alla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ildadiè un campanello d’allarme che solo dei pazzi potrebbero sottovalutare. Esso è rivolto all’Italia in quanto tale che i disastrosi fondamentali descritti del DEF: quota 155% nel rapporto debito/PIL, quota 8% nel rapporto deficit/PIL, meno 10% per quello che riguarda il PIL.In una situazione di questo tipo sono essenziali due cose: che tutte le provvidenze economiche previste dal governo per le imprese, per il commercio, per gli autonomi, per i poveri, trovino una rapidissima attuazione. Gualtieri, Patuanelli, il presidente dell’ABI Patuelli devono intervenire sia sulle strutture burocratiche dello Stato sia sul sistema bancario,del quale sta facendo pasticci, affinché le strozzature più rilevanti vengano smontate.In teoria questa sarebbe la grande occasione per dare dei colpi decisivi alla ...

eglefusinati : RT @AuroraDallaChie: Non sottovalutiamo l'intervento divino che sarà puntualissimo e di grande gioia per chi l'avrà preparato e atteso con… - GiorgiaLeso : Non sottovalutiamo il potere di una buona notizia ?? - forestale82 : @leo_giak @BiBi_Jazz23 @MattBiff E ha ragione il sindaco di Prato, non sottovalutiamo il Corona Virus! - Frederick7911 : @FiorellaMannoia @Casellabooksweb Beh ci sono delle famiglie in grande difficoltà economica i questo momento non s… - Angela35345503 : @canyaman1989 Caro Can... la situazione non è semplice.. sta migliorando ma ci aspetta un periodo molto lungo.. dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sottovalutiamo Colloquio online: l’importanza (in video) del linguaggio del corpo MilanoToday Non sottovalutiamo il declassamento da parte di Fitch

Il declassamento da parte di Fitch è un campanello d’allarme che solo dei pazzi potrebbero sottovalutare. Esso è rivolto all’Italia in quanto tale che i disastrosi fondamentali descritti del DEF: quot ...

Quanti zuccheri mangiare prima di rischiare l’overdose: i segnali da non sottovalutare

Pelle spenta, bocca asciutta e frequente uso della toilette per urinare? Ecco tre dei segnali più chiari che il corpo ci invia per sottolinearci la questione: stiamo mangiando troppi zuccheri. Ecco i ...

Il declassamento da parte di Fitch è un campanello d’allarme che solo dei pazzi potrebbero sottovalutare. Esso è rivolto all’Italia in quanto tale che i disastrosi fondamentali descritti del DEF: quot ...Pelle spenta, bocca asciutta e frequente uso della toilette per urinare? Ecco tre dei segnali più chiari che il corpo ci invia per sottolinearci la questione: stiamo mangiando troppi zuccheri. Ecco i ...