L’effetto del Covid-19 sugli Stati Uniti: PIL 1° trimestre -4,8% (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Crolla il PIL USA nel 1° trimestre a causa dell’epidemia di coronavirus, che ha costretto il governo a disporre il lockdown di tutte le attività economiche. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica i dati preliminari, il PIL americano è caduto del 4,8%, dopo il +2,1% registrato il trimestre precedente, facendo peggio delle attese (era stimato -4%). Il peggioramento è stato determinato dalla brusca frenata dei consumi che segnano un -7,6% dal +1,8% registrato nel trimestre precedente. Il PCE price index, una misura dell’inflazione, è visto in rallentamento all’1,3% dall’1,6% precedente, mentre l’indice PCE core dovrebbe registrare un +1,8% rispetto al +1,3% precedente. Leggi su quifinanza Il Coronavirus e l’effetto ‘pizza-corona’ sull’export : crollo delle spedizioni per il 70% del Made in Italy

Coronavirus - Nuova Delhi prima e dopo il lockdown : lo smog sparisce e scopre il cielo limpido. L’effetto è incredibile

Coronavirus - l’effetto del lockdown sul rumore elettromagnetico all’Etna : registrazioni più chiare grazie alla riduzione delle attività umane (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Crolla il PIL USA nel 1°a causa dell’epidemia di coronavirus, che ha costretto il governo a disporre il lockdown di tutte le attività economiche. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica i dati preliminari, il PIL americano è caduto del 4,8%, dopo il +2,1% registrato ilprecedente, facendo peggio delle attese (era stimato -4%). Il peggioramento è stato determinato dalla brusca frenata dei consumi che segnano un -7,6% dal +1,8% registrato nelprecedente. Il PCE price index, una misura dell’inflazione, è visto in rallentamento all’1,3% dall’1,6% precedente, mentre l’indice PCE core dovrebbe registrare un +1,8% rispetto al +1,3% precedente.

matteosalvinimi : .@zaiapresidente: 'Le imprese non vedono ancora l'effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispetto ad… - repubblica : #EarthDay, effetto lockdown: la Terra respira. Animali selvatici nelle città, delfini e balene in acque pulite. Sol… - RaiTre : Trump: 'iniezioni di disinfettante per distruggere il virus', è l'ultima pericolosa affermazione del presidente ame… - GiuseppeEvangeo : RT @AntonioSocci1: 'L'effetto immediato dell'allentamento delle misure di contenimento'. Sono dei fulmini questi tedesch: non hanno nemmen… - RositaRandi : RT @AntonioSocci1: 'L'effetto immediato dell'allentamento delle misure di contenimento'. Sono dei fulmini questi tedesch: non hanno nemmen… -

Ultime Notizie dalla rete : L’effetto del CORSERA ROMANZO "IL NAUFRAGIO" STORIA DI UN CINQUANTENNE DIVENTATO SINGLE D'IMPROVVISO Corsera.it