La lampada che resta sospesa a mezz’aria (e si comanda con la voce) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Buona per far divertire i bambini e sorprendere gli amici in visita, Megi è una lampada a led che sfrutta la levitazione magnetica per restare sospesa a mezz’aria e che si comanda agilmente a voce (ma c’è pure l’opzione touch sulla base). Oltre all’accensione e allo spegnimento, con i comandi vocali si può regolare anche l’intensità della luce, alternando i tre livelli di illuminazione a disposizione. Grazie alle sue peculiarità, quindi, la lampada diventa parte integrante della casa intelligente, ma si rivela utile pure per altri usi. La base di Megi funziona, infatti, come caricabatterie per la ricarica wireless da 15 W con cui ridare energia ai dispositivi mobili compatibili, inoltre i produttori hanno brevettato un sistema di illuminazione per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura. Quanto alla ... Leggi su wired Effetti del terremoto - onde sismiche ed oscillazione dei lampadari

Questa lampada smart di Xiaomi riscalda anche la casa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Buona per far divertire i bambini e sorprendere gli amici in visita, Megi è unaa led che sfrutta la levitazione magnetica perrea mezz’aria e che siagilmente a(ma c’è pure l’opzione touch sulla base). Oltre all’accensione e allo spegnimento, con i comandi vocali si può regolare anche l’intensità della luce, alternando i tre livelli di illuminazione a disposizione. Grazie alle sue peculiarità, quindi, ladiventa parte integrante della casa intelligente, ma si rivela utile pure per altri usi. La base di Megi funziona, infatti, come caricabatterie per la ricarica wireless da 15 W con cui ridare energia ai dispositivi mobili compatibili, inoltre i produttori hanno brevettato un sistema di illuminazione per ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura. Quanto alla ...

reteimprese : #Bustoarsizio #Lampadari una lampada che richiama la delicata forma di una ... - SingolaritaTech : La lampada che resta sospesa a mezz’aria (e si comanda con la voce) - cristinamucciol : RT @goldbergvariaz: @chiaralessi La lampada di Bruno Munari è come la lampada di Aladino, basta strofinarla ed esprimere un desiderio che c… - goldbergvariaz : @chiaralessi La lampada di Bruno Munari è come la lampada di Aladino, basta strofinarla ed esprimere un desiderio c… - BooksVegBioEco : Una lampada elettrica per oli essenziali che grazie al suo colore caldo diffonde un'atmosfera MAGICA in tutta la st… -

Ultime Notizie dalla rete : lampada che La lampada che resta sospesa a mezz aria (e si comanda con la voce) Wired.it La lampada che resta sospesa a mezz'aria (e si comanda con la voce)

Buona per far divertire i bambini e sorprendere gli amici in visita, Megi è una lampada a led che sfrutta la levitazione magnetica per restare sospesa a mezz’aria e che si comanda agilmente a voce (ma ...

Consigli per gli acquisti: Smartphone entro i 200/250 euro

DJI Mavic Air 2 torna a essere il miglior drone per l'utenza consumer. Offre un compromesso eccellente tra prezzo, funzioni e qualità. La nuova fotocamera da 48 megapixel permette di scattare anche in ...

Buona per far divertire i bambini e sorprendere gli amici in visita, Megi è una lampada a led che sfrutta la levitazione magnetica per restare sospesa a mezz’aria e che si comanda agilmente a voce (ma ...DJI Mavic Air 2 torna a essere il miglior drone per l'utenza consumer. Offre un compromesso eccellente tra prezzo, funzioni e qualità. La nuova fotocamera da 48 megapixel permette di scattare anche in ...