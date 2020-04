La gatta col cappellino (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un gatto non salverà la vita, ma l’umore certo che sì. Lo sa bene Kendal Kost, una trentacinquenne di Chicago che ha cominciato a ricreare iconici cappellini per la sua gatta Charlie condividendo i buffi scatti su Instagram sul suo account @nothankyounothanks per farsi forza in questo periodo difficile. Dopo un giro generico di citazioni, la ragazza particolarmente dotata nel maneggiare colla e forbici e abilissima ricamatrice, ha trovato la sua strada (e quella di Charlie) nel rendere omaggio al lavoro del celebre hat designer Philip Treacy. Per chi non sapesse di chi si tratta, basta alludere al cappellino indossato da Beatrice di York al matrimonio reale di William e Kate e subito si accende la lampadina anche se il milliner ha creato alcuni pezzi più discreti ma altrettanto illustri come il fascinator di Camilla sfoggiato nel giorno del suo matrimonio con Carlo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un gatto non salverà la vita, ma l’umore certo che sì. Lo sa bene Kendal Kost, una trentacinquenne di Chicago che ha cominciato a ricreare iconici cappellini per la sua gatta Charlie condividendo i buffi scatti su Instagram sul suo account @nothankyounothanks per farsi forza in questo periodo difficile. Dopo un giro generico di citazioni, la ragazza particolarmente dotata nel maneggiare colla e forbici e abilissima ricamatrice, ha trovato la sua strada (e quella di Charlie) nel rendere omaggio al lavoro del celebre hat designer Philip Treacy. Per chi non sapesse di chi si tratta, basta alludere al cappellino indossato da Beatrice di York al matrimonio reale di William e Kate e subito si accende la lampadina anche se il milliner ha creato alcuni pezzi più discreti ma altrettanto illustri come il fascinator di Camilla sfoggiato nel giorno del suo matrimonio con Carlo.

