El Salvador | detenuti delle gang sigillati nelle celle coi rivali “Così non possono più

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Membri dirinchiusi nella stessa cella,, senza potere vedere la luce del sole. La decisione del presidente di El, Nayib Bukele, arriva dopo l’escalation di omicidi, più di 50, avvenuti nel weekend per mano di gruppi criminali. “Non potranno più vedere fuori dalla cella. Ciò impedirà loro di comunicare con segnali verso il corridoio. Resteranno dentro, al buio, con i loro amici dell’altra banda”, ha detto il presidenteegno su Twitter. Bukele ha anche autorizzato “l’uso della forza” da parte degli agenti contro i criminali appartenenti alle bande del Paese. Un modo di governare che per Human Rights Watch “rischia di convertire ilin una nuova dittatura latinoamericana” perché “gli ordini da lui impartiti a polizia e forze armate contraddicono gli ...

Membri di gang rivali rinchiusi nella stessa cella, sigillati, senza potere vedere la luce del sole. La decisione del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, arriva dopo l’escalation di omicidi, più ...In un periodo in cui nel mondo vengono presi provvedimenti per favorire il distanziamento sociale, ha fatto scalpore la decisione del governo de El Salvador. Infatti, in piena emergenza coronavirus, m ...