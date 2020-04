Diversi scienziati temono che non si troverà mai un vaccino e che bisognerà convivere con la minaccia costante del virus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus, alcuni scienziati temono che non si troverà mai un vaccino Non verrà mai prodotto un vaccino per il Coronavirus, motivo per cui bisognerà convivere con la minaccia del Covid-19: è la convinzione e il timore di alcuni scienziati, i quali sono preoccupati dal fatto che molte persone si sono rivelate non immuni al virus nonostante abbiano contratto l’infezione. Nonostante gli annunci trionfalistici dell’università di Oxford, che si è detta sicura di produrre il vaccino entro settembre con milioni di dosi pronte per l’autunno, la preoccupazione di alcuni scienziati aumenta sempre di più. Lo ha detto a chiare lettere Christopher Whitty, Chief Medical Officer britannico, nel corso di un’audizione in una commissione parlamentare. Whitty ha parlato di una “situazione un po’ preoccupante” ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus, alcuniche non si troverà mai unNon verrà mai prodotto unper il Coronavirus, motivo per cui bisogneràcon la minaccia del Covid-19: è la convinzione e il timore di alcuni, i quali sono preoccupati dal fatto che molte persone si sono rivelate non immuni al virus nonostante abbiano contratto l’infezione. Nonostante gli annunci trionfalistici dell’università di Oxford, che si è detta sicura di produrre ilentro settembre con milioni di dosi pronte per l’autunno, la preoccupazione di alcuniaumenta sempre di più. Lo ha detto a chiare lettere Christopher Whitty, Chief Medical Officer britannico, nel corso di un’audizione in una commissione parlamentare. Whitty ha parlato di una “situazione un po’ preoccupante” ...

Non verrà mai prodotto un vaccino per il Coronavirus, motivo per cui bisognerà convivere con la minaccia del Covid-19: è la convinzione e il timore di alcuni scienziati, i quali sono preoccupati dal f ...

“Il Coronavirus tornerà ogni anno, come l’influenza”

Il Coronavirus probabilmente non lo sconfiggeremo mai definitivamente, si ripresenterà ogni anno proprio come l’influenza. E’ ciò che sostiene un gruppo di scienziati dell’Istituto di Biologia patogen ...

