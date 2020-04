Davvero in Germania è peggiorata la situazione dopo l’allentamento delle restrizioni? (Di mercoledì 29 aprile 2020) La risposta è no, a guardare i dati, nonostante quello che se ne è letto e detto qui da noi Leggi su ilpost Cosa racconta davvero il primo caso di nuovo coronavirus in Germania (Di mercoledì 29 aprile 2020) La risposta è no, a guardare i dati, nonostante quello che se ne è letto e detto qui da noi

nealcassady1956 : RT @laura_ceruti: @sempernoto1 La Germania non ha mai chiuso davvero, la Merkel ieri ha invitato giustamente alla prudenza perché c'è stato… - BlueRoyale1 : @FabbioSabatini Articolo davvero interessante. Però noto con dispiacere che neppure loro si azzardano a prendere in… - laura_ceruti : @sempernoto1 La Germania non ha mai chiuso davvero, la Merkel ieri ha invitato giustamente alla prudenza perché c'è… - Didascienze : RT @MarikaSurace: Germania: caute riaperture dallo scorso lunedì. I presunti aumenti di tasso di contagio (in Germania non se ne parla) son… - MarikaSurace : @marcellocorbo Sono brevi e comprensibili a tutti, davvero ben fatti e quindi accessibili a chiunque. Poi appunto,… -