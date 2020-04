Benevento | riapre il Cimitero ma Mastella invita alla prudenza | “Basta una scintilla… “

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Una fila di persone commosse ma composte si è presentata stamattina all’ingresso principale deldopo la chiusura forzata dovutapandemia del Coronavirus. La riapertura è avvenutapresenza del Sindaco Clementee del Comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco. Circa 30 le persone che hanno voluto salutare i propri cari e portare un fiore in loro ricordo. Le disposizioni sono quelle già annunciate nei giorni scorsi: 20 persone nell’area cimiteriale e ingresso consentito a duevolta. “Serve” – ha spiegatoche non ha alcuna intenzione di derogare ai limiti stabiliti. Ma il sindaco ha voluto anche depositare un mazzo di fiori presso la Chiesa Madre per ricordare quanti hanno perso la vita in questi giorni anche per il Covid ...