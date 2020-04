Vigili del Fuoco sanificano strade interne Policlinico Gemelli (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – Nell’ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus questa mattina sono iniziate le operazioni di igienizzazione del sistema di viabilità interno al complesso ospedaliero e della zona antistante al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, con l’ausilio di alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Sul posto anche il Nucleo biologico chimico radiologico e Usar (Urban Search and Rescue) per la sanificazione del manto stradale. L’intervento di sanificazione e’ stato effettuato con la presenza del personale Ospedaliero presente sul posto. Leggi su romadailynews Roma - Vigili del Fuoco al lavoro per la sanificazione di alcune aree del Policlinico Gemelli

