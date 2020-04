Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli partiamo con Genova ultimato il varo della diciannovesima campata d’acciaio del nuovo viadotto di Genova ora il trecciato del nuovo ponte completato è lungo 1067 m sono state usate 17508 nel latte di acciaio l’operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere delle navi alla fonda e di alcune aziende almeno due anni dal crollo del Morandi il 14 agosto 2018 43 i morti Genova è ricucita oggi come Allora piove lo stato non ha mai abbandonato Genova lo abbiamo solennemente detto a poche ore dalla tragedia ero già qui e abbiamo detto subito che Genova non sarebbe stata lasciata sola lo ha detto il premier Giuseppe Conte Genova alla cerimonia per la ricostruzionela piena attuazione della Costituzione richiede un impegno Corale con la ti va leale ...