Stavolta YouTube dice basta: ban per contenuti che associano 5G e Coronavirus in via definitiva

Continua la battaglia contro le fake news da parte di diverse applicazioni che utilizziamo comunemente nel quotidiano e tra queste anche YouTube ha deciso di aggregarsi, stanca di ritrovarsi con la piattaforma ricca di video falsi che creano solo allarmismi ed aumentano la paura. Tra le fake news che stanno circolando in maniera assidua in questo periodo ritroviamo quella relativa alla correlazione tra 5G e Coronavirus. Addirittura era stata diffusa la notizia delle torri legate alla nuova tecnologia riguardante le comunicazioni, che sono considerati dei veicoli per il virus. Aumentandone in questo modo la sua propagazione su larga scala. Queste fake news hanno poi portato alla proliferazione di atti vandalici nei confronti proprio di queste torri 5G, come riportato da NyPost. La decisione di YouTube sui video 5G con fake news Coronavirus YouTube ha deciso a questo punto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stavolta YouTube Stavolta YouTube dice basta: ban per contenuti che associano 5G e Coronavirus in via definitiva Bufale.net Apre il canale YouTube del Pozzo della Cava e ricorda la lettera del 1820

Il 25 aprile del 1996 è stata ritrovata, dopo diverse settimane di scavo, la sorgente d’acqua in fondo al Pozzo della Cava, per secoli riempito di calcinacci e immondizie.

Cassino ai tempi del Coronavirus I prof universitari incontrano la città ma stavolta solo on line

Unicittà si trasforma. Al posto del quinto appuntamento con l’incontro tra università e città di Cassino, arriva on line ‘Pillole di resilienza’. I docenti dell’ateneo da lunedì prossimo condurranno s ...

