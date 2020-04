Sofia Taloni, l’influencer trans terrorizza la comunità gay in Marocco (Di martedì 28 aprile 2020) Sofia Taloni, nome d’arte di Naofal Moussa, è un’influencer transgender marocchina, che sta facendo parlare molto di sé. Infatti l’influencer ha preso di mira gli uomini gay in un video live su Instagram esortando le donne a scaricare app di incontri gay nel tentativo di scoprire quali uomini vicino a loro sono gay. Il suo profilo Instagram aveva oltre 627.000 follower, prima che l’app disattivasse il suo account, e il video in diretta ha raggiunto visualizzazioni di oltre 100.000 persone. Nel post, Sofia continua a elencare le famose app di incontri gay usate dagli uomini in Marocco e spiega come le app identificano gli uomini in base alla vicinanza. Con le normative sul distanziamento sociale, parte dello stato di emergenza del Marocco per prevenire la diffusione di COVID-19, la transgenger ha incitato le donne ad avere la possibilità di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 aprile 2020), nome d’arte di Naofal Moussa, è un’influencergender marocchina, che sta facendo parlare molto di sé. Infatti l’influencer ha preso di mira gli uomini gay in un video live su Instagram esortando le donne a scaricare app di incontri gay nel tentativo di scoprire quali uomini vicino a loro sono gay. Il suo profilo Instagram aveva oltre 627.000 follower, prima che l’app disattivasse il suo account, e il video in diretta ha raggiunto visualizzazioni di oltre 100.000 persone. Nel post,continua a elencare le famose app di incontri gay usate dagli uomini ine spiega come le app identificano gli uomini in base alla vicinanza. Con le normative sul distanziamento sociale, parte dello stato di emergenza delper prevenire la diffusione di COVID-19, lagenger ha incitato le donne ad avere la possibilità di ...

