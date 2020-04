Serie B, comunicato: «3 mesi per concludere stagione da ripresa allenamenti» (Di martedì 28 aprile 2020) La nota della Lega Serie B riguardante i principali temi emersi nel corso del Consiglio direttivo riunitosi oggi in videoconferenza Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie B ha annunciato le tempistiche stimate dal Consiglio direttivo per la fine del campionato. «Consiglio direttivo, oggi, della Lega Serie B collegato in videoconferenza. All’unanimità si è deliberato la necessità, per concludere l’attuale stagione sportiva in considerazione di ragioni di ordine tecnico, atletico e organizzativo, di almeno tre mesi dal nulla osta governativo sulla ripresa degli allenamenti. Con il termine della stagione che, di conseguenza, potrà essere fissato e individuato nei periodi delle date finali delle competizioni Uefa. Il consiglio direttivo inoltre ha valutato ulteriori iniziative e strumenti a tutela del sistema economico e sportivo ... Leggi su calcionews24 Parma - il comunicato : «Mai contrari a ripresa allenamenti Serie A»

ROMA - Emergono novità importanti sull'eventuale ripresa del campionato di Serie B dal Consiglio Direttivo della Lega B collegatosi oggi in videoconferenza. Ecco il comunicato: "All'unanimità si è ...

