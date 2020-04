tuttonapoli : Pres. Uefa: 'Il Coronavirus non è l'Apocalisse, col tempo ne usciremo' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: UEFA, il pres. Ceferin: 'Non sono d'accordo con previsioni apocalittiche, usciremo da questa situazione' - TUTTOJUVE_COM : UEFA, il pres. Ceferin: 'Non sono d'accordo con previsioni apocalittiche, usciremo da questa situazione' - FabrizioDamian2 : @CapiTony2 @pisto_gol Porceddu(nomen omen) non parla MAI di b, ne’ dell inter ma del passaporto di Veron che era… - PirriInforme : RT @matte051: Baggio. Signori. Pagliuca. Kennet. Ingesson. Kolyvanov. Cruz. Carletto. Locatelli. La coppa Intertoto. La semifinale di Uefa… -

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus durante il centenario della Federcalcio del suo Paese d'origine, quella slovena, come riportato dal portale nz ...

Calcio, la Lega è compatta: si riparte. Ma il governo frena

Il Consiglio di Lega di Serie A ha espresso compatta l’intenzione di terminare la stagione sportiva 2019-2020, rispettando pienamente le normative che proteggono la salute e la sicurezza di tutti. Nat ...

