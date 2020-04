Napoli | il cardinale Sepe a studenti e docenti | State pagando un prezzo altissimo | non

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 aprile 2020) “unperché privati del diritto di andare a scuola, costretti a un modello di formazione assolutamente inusitato e a una conclusione dell’anno scolastico del tutto rabberciata. Siamo stati tutti travolti da un evento incredibile e violento. Ma passerà, non avvilitevi”. Così ilCrescenzio, arcivescovo di, in un videomessaggio rivolto aglie al personale della scuola. Nel messaggio, ilsuggerisce di vedere “tutto come un imprevisto e involontario incidente di percorso che, accanto alla paura e al dolore, ci sta insegnando tante cose: innanzitutto che nel mondo e nella vita può accadere l’impossibile, l’assurdo; che dobbiamo essere preparati a tutto; che dobbiamo accettare l’evento, individuando modalità e mezzi per autotutelarci e ...