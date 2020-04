MASCHERINA-GATE NEL LAZIO/ 35 milioni per materiale sparito, Zingaretti blocca tutto (Di mercoledì 29 aprile 2020) MASCHERINA-GATE nel LAZIO. 35 milioni per materiale sparito, Zingaretti blocca tutto: il contrattoil era stato accordato a una società che produce lampadine. Leggi su ilsussidiario Valeria Marini mascherina stellare e guanti : a Live non vuole parlare delle litigate con l’Elia (Di mercoledì 29 aprile 2020)nel. 35per: il contrattoil era stato accordato a una società che produce lampadine.

marcomiscio : Coronavirus: un 'mascherina-gate' in Regione Lazio? - Le Iene - fcolarieti : Coronavirus: un 'mascherina-gate' in Regione Lazio? @redazioneiene @a_monteleone - SaliSimone : @pdnetwork @nzingaretti molto bene... Commissario Arcuri come la vedi? Coronavirus: un 'mascherina-gate' in Regione… - dadand69 : Per fare luce su questa cosa del 'mascherina gate' del Lazio, fossi nel governo, manderei un altra ispezione in Lombardia #leiene - Je_Scotti : RT @VNotKind: @Acidelius vabbèèè....mi vedo le Iene e il mascherina-gate -

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti ci raccontano di un contratto di fornitura alla Regione Lazio di mascherine per 35 milioni di euro, affidata direttamente ad una ditta che fa lampadine. Le masch ...

