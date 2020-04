Lea Michele è incinta, l’ex star di ‘Glee’ aspetta un figlio dal marito Zandy Reich (Di martedì 28 aprile 2020) Il portale People non ha dubbi: l’ex star di Glee Lea Michele è in dolce attesa del suo primo figlio! L’attrice e cantante 33enne, nota soprattutto al pubblico per il ruolo di Rachel Berry nella nota serie tv musicale degli anni 2000, sta aspettando il suo primo figlio dal marito Zandy Reich. Il magazine, sempre informato sui fatti delle celebrità americane più in vista, nel 2019 aveva annunciato in esclusiva anche il matrimonio della coppia, mentre oggi a sostegno della notizia della gravidanza ha riportato le parole di una fonte molto vicina ai due futuri genitori: “Hanno sempre desiderato di diventare genitori”. La notizia è stata successivamente confermata anche da Billboard, ma non dai diretti interessati che, come molti loro colleghi, sono molto restii a parlare in pubblico della loro vita privata. Già nel 2017, ... Leggi su isaechia Lea Michele è incinta : primo figlio in arrivo con il marito Zandy Reich

