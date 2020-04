Inps, in aumento i lavoratori parasubordinati (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel 2018 il numero di lavoratori parasubordinati contribuenti è aumentato con un totale di 1.309.889 rispetto ai 1.267.414 dell’anno precedente. È quanto emerge dall‘Osservatorio sui lavoratori parasubordinati dell’Inps che specifica la suddivisione della categoria in due tipologie: Professionisti, se esercitano per professione abituale e il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso; Collaboratori, se l’attività è di collaborazione coordinata e continuativa e il versamento dei contributi è effettuato dal committente. In dettaglio, l’Inps rileva una riduzione dei collaboratori dal 2014 al 2016 (-24,2% ), una stabilizzazione nel 2017 (+0,1%) ed un incremento tra il 2017 e il 2018 (+2,4%). I professionisti, al contrario registrano una crescita dal 2014 al 2018 pari al 17,8%. Si ... Leggi su quifinanza Bonus 600 euro - avviato dall’Inps il pagamento - c’è l’aumento a 800 euro

