Il principe Harry lancia un programma di mental fitness per militari, ma aperto a tutti (Di martedì 28 aprile 2020) Il progetto non stupisce, considerato che il principe Harry ha prestato servizio nell’esercito per dieci anni. Molte delle organizzazioni benefiche su cui concentra ancora oggi la sua attenzione riguardano proprio i membri delle forze armate e i veterani, come per esempio l’Endeavour Fund (un fondo che sostiene veterani e militari ammalati o feriti che desiderano utilizzare lo sport per il recupero e la riabilitazione) e gli Invictus Games, giochi sportivi che sfruttano il potere dell’allenamento e della sfida per favorire il recupero post trauma e la riabilitazione di donne e uomini impegnati nell’arma. Leggi su vanityfair La principessa Diana - le foto del 1991 oltre il protocollo (e tutto l’amore per Harry)

“Se parli…”. Harry - svelati gli sms choc che inviava al padre di Meghan Markle : l’ex principe trema

"Hanno rovinato la vita delle persone". Tutta la rabbia del principe Harry - (Di martedì 28 aprile 2020) Il progetto non stupisce, considerato che il principe Harry ha prestato servizio nell’esercito per dieci anni. Molte delle organizzazioni benefiche su cui concentra ancora oggi la sua attenzione riguardano proprio i membri delle forze armate e i veterani, come per esempio l’Endeavour Fund (un fondo che sostiene veterani e militari ammalati o feriti che desiderano utilizzare lo sport per il recupero e la riabilitazione) e gli Invictus Games, giochi sportivi che sfruttano il potere dell’allenamento e della sfida per favorire il recupero post trauma e la riabilitazione di donne e uomini impegnati nell’arma.

Inprimeit : Il principe Harry lancia un programma di mental fitness per militari, ma aperto a tutti - NATOlizer : Principe Harry, gaffe sul royal baby: è nato due settimane fa? - GMelanyn : Se gli alieni testassero il nostro quoziente in base a quello che la gente scrive su Facebook, saremmo tutti nella… - __iamross : Ho rivisto Harry Potter e il Principe Mezzosangue e niente la cascate del Niagara in confronto alle mie lacrime son… - mischiefbuck : porca troia domani smonto tutta casa e cerco harry potter e il principe mezzosangue perché non è possibile sia sparito così -