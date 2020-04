Il Messaggero: “La Juve non si è esposta ma non vuole giocare (come l’Inter)” (Di martedì 28 aprile 2020) Nel consueto pezzo politico – ormai giornali e sezioni sportive hanno il pastone politico di giornata più eventuali retroscena, proprio come per la politica – il Messaggero si sofferma sul ruolo di Juventus e Inter che si starebbero muovendo contro la ripresa del campionato. Ma senza esporsi. Ecco cosa scrive il quotidiano romano di Caltagirone: La Juve non è uscita allo scoperto con dichiarazioni compromettenti ma di fatto è di quelle che non sono così contrarie allo stop. Il comportamento del club bianconero è evidente. Dei nove giocatori all’estero otto non sono ancora tornati. Cristiano Ronaldo non rientrerà nemmeno oggi. Chissà come avrebbero fatto in caso di via libera per il 4. Altro problema quello della quarantena? Dove verrebbe fatta? I quindici giorni stabiliti dalle linee guida del governo non si possono ... Leggi su ilnapolista Messaggero : Coronavirus - “la terapia napoletana funziona - lo confermano anche i cinesi” (Di martedì 28 aprile 2020) Nel consueto pezzo politico – ormai giornali e sezioni sportive hanno il pastone politico di giornata più eventuali retroscena, proprioper la politica – ilsi sofferma sul ruolo dintus e Inter che si starebbero muovendo contro la ripresa del campionato. Ma senza esporsi. Ecco cosa scrive il quotidiano romano di Caltagirone: Lanon è uscita allo scoperto con dichiarazioni compromettenti ma di fatto è di quelle che non sono così contrarie allo stop. Il comportamento del club bianconero è evidente. Dei nove giocatori all’estero otto non sono ancora tornati. Cristiano Ronaldo non rientrerà nemmeno oggi. Chissàavrebbero fatto in caso di via libera per il 4. Altro problema quello della quarantena? Dove verrebbe fatta? I quindici giorni stabiliti dalle linee guida del governo non si possono ...

