Formula 1, il Gran Premio di Monza non salterà: “Voci infondate” (Di martedì 28 aprile 2020) Il presidente dell’Aci Sticchi Damiani fa sapere che si dovrebbe correre a porte chiuse, come di consueto a settembre. Dalla Lega arrivano parole di approvazione. Dunque la Formula 1 tornerà in Italia. Gli appassionati di Formula 1 possono sorridere: il Gran Premio d’Italia non dovrebbe essere cancellato. E la notizia è arrivata direttamente dalla voce … L'articolo Formula 1, il Gran Premio di Monza non salterà: “Voci infondate” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Formula 1 - GP Francia cancellato/ Decisione ufficiale - porte chiuse in Gran Bretagna

Formula 1 - Gran Premio di Monza : si va verso le porte chiuse

Formula 1 : morto Stirling Moss - grande rivale di Manuel Fangio

