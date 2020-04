Flavio Insinna commosso e con la voce rotta prima de L’Eredità (Di martedì 28 aprile 2020) Continua l’appuntamento del preserale di Raiuno con L’Eredità di Flavio Insinna anche se in replica. Le nuove registrazioni del game show sono infatti state sospese per via dell’emergenza sanitaria ma comunque ogni sera il conduttore saluta il suo pubblico. Con un messaggio o un appello registrato da casa, da qualche tempo a questa parte Flavio Insinna si inventa qualcosa di nuovo per condividere con i suoi telespettatori, costretti a casa dalla quarantena, anche solo uno spunto di riflessione. E lo ha fatto anche lunedì 27 aprile. A circa 24 ore dal comunicato con cui il premier Giuseppe Conte ha illustrato agli italiani le modalità della fase 2 del lockdown, il padrone di casa de L’Eredità è tornato con un videomessaggio prima che andasse in onda la puntata in replica. (Continua dopo la foto) Ed è apparso visibilmente ... Leggi su caffeinamagazine L’Eredità - Flavio Insinna si commuove nell’anteprima : “Grazie…”

