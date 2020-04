Estetiste e parrucchiere, in fumo 73 milioni di euro. A rischio 7.000 posti in Toscana (Di martedì 28 aprile 2020) 73 milioni di euro in fumo, cioè oltre il 18 per cento del fatturato annuo. Questo sarebbe stato l’effetto del lockdown per le imprese toscane del settore benessere chiuse a causa dell’emergenza Covid 19.Il danno però sarà superiore perché le stime erano calcolate all’imminente mese maggio 2020, adesso con l’annuncio del Governo di una proroga della chiusura fino a giugno è facile comprendere come il danno aumenterà notevolmente. Il quadro è delineato grazie ai dati elaborato da Unioncamere, Istat e Ufficio Studi Confartigianato e gli effetti avranno gravi conseguenze su un settore che - tra acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing - conta oltre 11 mila imprese con 35 mila addetti, per un fatturato che supera i 400 milioni di euro; le prime stime fanno sapere di una perdita occupazionale compresa tra il 18 ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 28 aprile 2020) 73diin, cioè oltre il 18 per cento del fatturato annuo. Questo sarebbe stato l’effetto del lockdown per le imprese toscane del settore benessere chiuse a causa dell’emergenza Covid 19.Il danno però sarà superiore perché le stime erano calcolate all’imminente mese maggio 2020, adesso con l’annuncio del Governo di una proroga della chiusura fino a giugno è facile comprendere come il danno aumenterà notevolmente. Il quadro è delineato grazie ai dati elaborato da Unioncamere, Istat e Ufficio Studi Confartigianato e gli effetti avranno gravi conseguenze su un settore che - tra acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing - conta oltre 11 mila imprese con 35 mila addetti, per un fatturato che supera i 400di; le prime stime fanno sapere di una perdita occupazionale compresa tra il 18 ...

Beverari_M : Mi pare una tortura la chiusura di bar, estetiste e parrucchiere, specialmente NELLE ZONE del centro/sud MENO COLPI… - JulianRoss79 : Comunque ben 6 conoscenti di mia moglie stanno andando da estetiste/parrucchiere che lavorano a casa o a domicilio (ovviamente in nero) - Supergegiaa : Quando tutte sono disperate per la chiusura di estetiste e parrucchiere, ma tu, ti tagli i capelli da sola e non se… - brother_jude : @Ba1974Ba meglio e con meno rischi possibili, piano piano, tutti i lavoratori, comprese estetiste e parrucchiere..… - Malec_Sizzy : Un tizio che conosco ha scritto una cosa tipo: beh senza estetiste e parrucchiere sarete degli yeti con la ricresci… -