Coronavirus, l'analisi dell'esperto: i punti fermi, i dubbi, gli errori (Di martedì 28 aprile 2020) Le modalità del contagio, le possibili terapie, i vaccini, i tempi di incubazione e di contagiosità, il ruolo dello smog e la speranza del caldo: sono tutti aspetti su cui ancora non c'è una parola definitiva della scienza e su cui, purtroppo, arrivano informazioni spesso confuse se non contraddittorie. Con Marco Cattaneo - direttore di Le Scienze, una delle più prestigiose riviste scientifiche italiane, edizione italiana di Scientific American, di cui è stata la prima edizione internazionale - l'AGI ha provato a fare un punto su quello che sappiamo (e non sappiamo) del Covid-19, ma anche a capire se siamo pronti per la fase 2. E a stabilire anche gli errori che in qualche caso sono stati commessi, in modo da evitarli in futuro. - COME CI SI CONTAGIA “Sappiamo - spiega Cattaneo - che Sars-Cov-2 è un virus ... Leggi su agi L’Italia del Coronavirus vista da twitter - l’analisi di Alkemy Lab

Coronavirus - la reputazione online del premier Conte è alle stelle. Male il ministro Speranza – L’analisi

Morti Coronavirus : sarebbero il 60% in più secondo un’analisi del Financial Times (Di martedì 28 aprile 2020) Le modalità del contagio, le possibili terapie, i vaccini, i tempi di incubazione e di contagiosità, il ruoloo smog e la speranza del caldo: sono tutti aspetti su cui ancora non c'è una parola definitivaa scienza e su cui, purtroppo, arrivano informazioni spesso confuse se non contraddittorie. Con Marco Cattaneo - direttore di Le Scienze, unae più prestigiose riviste scientifiche italiane, edizione italiana di Scientific American, di cui è stata la prima edizione internazionale - l'AGI ha provato a fare un punto su quello che sappiamo (e non sappiamo) del Covid-19, ma anche a capire se siamo pronti per la fase 2. E a stabilire anche gliche in qualche caso sono stati commessi, in modo da evitarli in futuro. - COME CI SI CONTAGIA “Sappiamo - spiega Cattaneo - che Sars-Cov-2 è un virus ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: l’analisi dei contagi a Vo’ Euganeo ribadisce il rischio di contagio dagli asintomatici #CORONAVIRUS… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, analisi del Financial Times: i morti potrebbero essere il 60% in più dei dati ufficiali #coronavirus… - Open_gol : Ventidue pagine, dati e analisi della situazione epidemiologica e considerazioni da parte del comitato tecnico scie… - symon_noua : @LucioMM1 @davcarretta @Cirusguti @DataroomCorsera Non è vero. Purtroppo l’analisi comparata delle statistiche sui… - riccardo_dm : “IL NUMERO ZERO DEL BOLLETTINO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO DI ENIT PER IL MIBACT - Extreme è parte di… -