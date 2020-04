Coronavirus e visite ai parenti | l' esperto | Evitare di toccarli

Agenzia_Ansa : L'Italia verso la #Fase2: Ok alle visite ai #congiunti, compresi fidanzati e 'affetti' #coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Dal 4 maggio ristorazione con asporto. Visite mirate tra familiari, consentiremo rientro in domici… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Brusaferro: 'Individuare focolai locali è fondamentale nella #Fase2. Massima cautela nelle visite ai… - fedmorr : RT @tempoweb: Il governo 'Potete visitare gli affetti stabili' SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - Begbie333 : RT @tempoweb: Il governo 'Potete visitare gli affetti stabili' SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? -

Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: ok visite a parenti, take away, attività motoria lontano da casa. No spostamenti tra regioni

Coronavirus, Brusaferro avverte: "Massima cautela per le visite agli anziani"

Nelle visite ai parenti e familiari anziani si dovrà usare «grandissima cautela». Lo ha precisato durante il punto stampa della Protezione civile il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio ...

Fase 2, Conte: "Non è possibile tornare alla normalità, lavoreremo per la sicurezza delle messe"

"Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte": è quanto ha detto il presidente del Consiglio Gi ...

