Cna | nessun rischio per toelettatori | si possono riaprire

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – Sono circa 500 le attivita’ di toelettatura degli animali di compagnia nella Regione Lazio che “potrebberoimmediatamente, rispettando le misure di sicurezza”. “Non e’ molto diverso da un take-away: il servizio viene svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque, in totale sicurezza nella modalita’ ‘consegna animale- toelettatura- ritiro animale’, garantendo il distanziamento sociale. Considerando prioritario l’aspetto della Salute, chiediamo che la Regione Lazio facciale attivita’ di toelettatura, in totale sicurezza sia per chi lavora sia per i clienti”. Cosi’ Erino Colombi, Presidente Cna Lazio. Altre Regioni come la Liguria, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, “considerandolo un mestiere a basso, hanno gia’ emesso ...