Clizia Incorvaia pronta ad un ritorno in televisione | “Mi piacerebbe…”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 28 aprile 2020)dopo il GF Vip confessa che le piacerebbe tornare incon un format suo, ex moglie di Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 con un bagaglio di dolori e sofferenze, poi, come in tutti le migliori storie è arrivato il lieto fine:ha trovato un amore che le ha restituito il sorriso e la gioia di vivere. Alla donna piace definirsi “fenice” poiché è risorta dalle ceneri più forte di prima. L’ex gieffina proprio grazie all’esperienza nella casa ha trovato quella leggerezza e spensieratezza che non aveva da un po’ di tempo.si è raccontata in una lunga intervista rilasciata in esclusiva al portale Super Guida Tv nella quale ha confessato che le piacerebbe tornare inmagari con un ...